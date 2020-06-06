TVF'den Malatya'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrasında sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Öte yandan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da kişisel Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Malatya ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası can kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza ve hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA