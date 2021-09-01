TVF'den Filelerin Efeleri için özel klip
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TVF'den Filelerin Efeleri için özel klip

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yarın ilk maçına çıkacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yer aldığı özel bir klip yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yarın ilk maçına çıkacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yer aldığı özel bir klip yayımladı.

Üst üste iki kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan "Filenin Efeleri," yarın Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak.

TVF, her geçen gün artan voleybol heyecanını ülkece paylaşmak için "Şimdi Avrupa Şampiyonası Zamanı" sloganıyla klip yayınladı.

Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Rusya, Hollanda, İspanya, Kuzey Makedonya ve Finlandiya ile mücadele edecek.

TVF'den Filelerin Efeleri için özel klip
TVF'den Filelerin Efeleri için özel klip
TVF'den Filelerin Efeleri için özel klip
TVF'den Filelerin Efeleri için özel klip

Kaynak: Anadolu Ajansı

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