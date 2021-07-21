TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması
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TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması

TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Eda Erdem Dündar'ın Türkiye bayrağını taşıma görevini üstleneceğini ama Japonya seyahati sırasında uçakta çıkan pozitif vaka sebebiyle hafif karantinada olduğundan dolayı açılış törenine katılamayacağını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Eda Erdem Dündar'ın Türkiye bayrağını taşıma görevini üstleneceğini ama Japonya seyahati sırasında uçakta çıkan pozitif vaka sebebiyle hafif karantinada olduğundan dolayı açılış törenine katılamayacağını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde gerçekleştirilecek olan bayrak taşıma konusuyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Türk bayrağını taşımasının planlandığı ama Japonya seyahati sırasında uçakta çıkan pozitif vaka nedeniyle tecrübeli oyuncunun hafif karantinaya alındığı belirtildi. TVF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gururla temsil edecek olan kaptanımız Eda Erdem Dündar, Olimpiyat Oyunları açılış töreninde bayrağımızı taşıma görevini üstlenecekti. Ancak, Japonya seyahati sırasında uçakta çıkan pozitif vaka sebebiyle, bazı oyuncularımız ile birlikte kaptanımız Eda Erdem Dündar da daha hafif koşulları olan soft karantinaya alınmıştır. Bu süreçte milli takımımız, antrenmanlarına devam etmiş, her gün PCR testi olmuş, herhangi bir olumsuzluk yaşamaksızın Olimpiyat Köyü'ne yerleşmiştir. Olimpiyat Oyunları kitapçığında, izole edilmiş ya da hafif karantinada olduğu değerlendirilen kişilerin; açılış törenine katılmalarına izin verilmeyeceği belirtildiğinden, kaptanımız açılış töreninde bayrağımızı taşıma görevini yerine getiremeyecektir" denildi.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, "Sevgili kaptanımız Eda Erdem Dündar'ın yaşadığı bu talihsiz olaydan dolayı çok üzgünüz. Ülkemizin, bayrağımızın voleybol ile temsil edilecek olmasından çok gurur duyuyorduk. Fakat bu durum moralimizi bozmayacak, ülkemizi sahada en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamasında bulundu.Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
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