Tvf'den Dinçay İçin Başsağlığı Mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.



Federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından, aynı zamanda voleybol şube sorumlusu olan ve Türk voleyboluna uzun yıllar önemli katkılarda bulunan Hakan Dinçay'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.



Mesajda, merhum Dinçay'ın cenazesinin, yarın Üsküdar Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.