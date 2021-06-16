TVF Başkanı Üstündağ'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TVF Başkanı Üstündağ'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a ziyaret

TVF Başkanı Üstündağ'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar'ı makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Üstündağ görevine yeni başlayan Çakar'a ziyarette başarı dileğinde bulundu.

Ziraat Bankası Spor Kulübünün voleybola verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Üstündağ, Çakar'a isminin yazılı olduğu forma ve teşekkür plaketi takdim etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk voleyboluna katkı ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Bergen Hande Erçel Hande Ataizi Merve Dizdar
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Emre Belözoğlu Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TVF Başkanı Üstündağ'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:45:36. #1.14#

title