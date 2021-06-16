TVF Başkanı Üstündağ'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar'ı makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Üstündağ görevine yeni başlayan Çakar'a ziyarette başarı dileğinde bulundu.

Ziraat Bankası Spor Kulübünün voleybola verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Üstündağ, Çakar'a isminin yazılı olduğu forma ve teşekkür plaketi takdim etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk voleyboluna katkı ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki