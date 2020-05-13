TVF Başkanı Üstündağ'dan Engelliler Haftası mesajı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstündağ, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "En büyük engelin sevgisizlik olduğunun farkına vararak, el ele tüm engelleri aştığımız, sevgimizin çoğaldığı bir dünya temenni ediyorum. Unutmayalım ki sevgi engel tanımaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA