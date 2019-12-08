TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı

08.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:16

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı kutladı.

Üstündağ'ın, TVF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası müsabakaları sonucunda ikinciliği elde eden Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya sahibi VakıfBank'ı tebrik eder, elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren başta kulüplerimizin sporcu, teknik ve idari kadrosu olmak üzere, kulüp, taraftar ve yöneticileri ile birlikte camiamızı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA