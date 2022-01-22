Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bugün yapılan 23. Balkan Voleybol Birliği (BVA) Genel Kurulu'nda Balkan Voleybol Birliği Başkanı olarak seçildi.

TVF Başkanı Üstündağ, Balkan Voleybol Birliği Başkanı seçildi. Genel kurulda, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert ile Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Müdürü ve aynı zamanda Balkan Voleybol Birliği Genel Sekreteri Nilüfer Başak Shimonsky de yer aldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın başkanlığa seçilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden CEV Başkanı Boricic şunları söyledi:

"TVF Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ uzun yıllardır Türk voleyboluna çok başarılı bir şekilde hizmet ediyor. TVF Başkanı Üstündağ Avrupa voleyboluna da değer katan en önemli isimlerden biri. Türk voleybolu, TVF Başkanı Üstündağ yönetiminde son yıllarda başarılı organizasyonlara imza attı. Yeni görevinde de çok başarılı olacağına eminim. Başkanlığının voleybolumuz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

TVF Başkanı Üstündağ da yaptığı açıklamada, "Beni böyle önemli bir göreve layık gören başta CEV Başkanı Sayın Aleksandar Boricic olmak üzere tüm üye ülke federasyon temsilcilerine teşekkür ediyorum. Türk voleybolunu böyle bir görevde temsil edeceğim için de çok mutlu ve gururluyum" dedi. - İSTANBUL

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