TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yeter teyzeyi milli maç izlemeye davet etti
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yeter teyzeyi milli maç izlemeye davet etti

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yeter teyzeyi milli maç izlemeye davet etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın karşılaşmasını tribünden izleme hayali bulunan Yeter teyzeyi milli maç izlemeye davet etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın karşılaşmasını tribünden izleme hayali bulunan Yeter teyzeyi milli maç izlemeye davet etti.

Torununun TRT Spor Yıldız'a, "Filenin Sultanları"nı izlerken çekilen fotoğrafını göndermesiyle gündem olan 75 yaşındaki voleybolsever, sosyal medyada ilgi gördü.

Mehmet Akif Üstündağ da Yeter teyzenin bu ilgisi karşısında sosyal medya hesabından "Yeter teyzemiz bizim canımız, yeter ki Filenin Sultanları'nı desteklemek istesin bizim için gururdur. İlk maçımızda Yeter teyzemizi davetlimiz olarak ağırlayacağız." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yeter teyzeyi milli maç izlemeye davet etti - Haberler Spor
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