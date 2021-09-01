TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Kiğılı'ya ziyaret
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Kiğılı'ya ziyaret

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Kiğılı'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Ekonomi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa şampiyonalarında milli takımların seyahat kıyafetlerini hazırlayan, Voleybol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru Kiğılı'yı ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa şampiyonalarında milli takımların seyahat kıyafetlerini hazırlayan, Voleybol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru Kiğılı'yı ziyaret etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre ziyarette, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Kiğılı Üst Yöneticisi Hilal Suerdem, TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç ve TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da yer aldı.

Avrupa Şampiyonası yolculuğunda A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının Kiğılı şıklığıyla seyahat ettiğini belirten TVF Başkanı Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımlar resmi giyim sponsorumuz Kiğılı'ya çok teşekkür ediyorum. Türk voleyboluna yapmış olduğu destek, büyük değer katıyor. Federasyon olarak sponsorların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tüm bu başarıların elde edilmesinde, sponsorlarımızın çok önemli yeri olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Voleybol dolu, tarihi günler yaşıyoruz. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda namağlup olarak yarı finale yükselirken, Filenin Efeleri yarın Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak. Her iki takımımızın da ülkemizi gururlandıracak sonuçlara imza atacağına inanıyorum."

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Kiğılı Üst Yöneticisi Hilal Suerdem de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek; Türk voleyboluna katkı ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Kiğılı'ya ziyaret - Haberler Ekonomi
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