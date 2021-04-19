TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Bakan Elvan'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Bakan Elvan'a ziyaret

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Bakan Elvan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı
Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın ziyaretinden ötürü çok memnun olduğunu söyleyen Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan, Türk voleybolunun başarılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, Türk voleybolunun her daim yanında olacağını ifade etti.

Üstündağ ise Bakan Elvan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde de voleybola desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, "Bakanımızın bizlere verdiği destek, Türk voleyboluna büyük değer katıyor. Voleybola bu denli güzel bir bakış açısıyla yaklaşmasından ve bizlerin yanında olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile Türk voleyboluna her daim göstermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Maliye ve Hazine Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bakan Elvan'a, adının yazılı olduğu milli takım forması, top ve teşekkür plaketi takdim etti. - İSTANBUL

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Bakan Elvan'a ziyaret
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Bakan Elvan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Cansu Dere Kaan Yıldırım
Spor Ryan Babel Yılmaz Vural Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Bakan Elvan'a ziyaret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:10:47. #1.15#

title