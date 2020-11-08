TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 Mardin Gençlik: 0
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 Mardin Gençlik: 0

08.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:22
TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 Mardin Gençlik: 0

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 8. Grup'un 3. Haftası'nda Elazığ Voleybol, evinde oynadığı maçta Mardin Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 8. Grup'un 3. Haftası'nda Elazığ Voleybol, evinde oynadığı maçta Mardin Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona rahat bir oyun sergileyen Elazığ ekibi 1. seti 25-13, 2. seti 25-11, 3. seti 25-12 ve maçı 3-0'lık skorla kazandı. Elazığ Voleybol bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. - ELAZIĞ

TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 Mardin Gençlik: 0
TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 Mardin Gençlik: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 Şile Yıldızspor: 4
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 Şile Yıldızspor: 4
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 İçel İdmanyurduspor: 3
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 İçel İdmanyurduspor: 3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Varank Emmanuel Macron Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Halil Sezai Timur Selçuk Şeyma Subaşı
Spor Tisserand Eddie Newton Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Joe Biden Konyaspor Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 Mardin Gençlik: 0 - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 16:24:55. #1.14#
title