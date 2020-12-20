TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Mehmet Akif Ersoy MTAL: 0
20.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:08
Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grup'un 9. Haftası'nda Elazığ Belediyesi Voleybol evinde karşılaştığı Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL'i 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grup'un 9. Haftası'nda Elazığ Belediyesi Voleybol evinde karşılaştığı Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL'i 3-0 mağlup etti.
15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili bir performans sergileyen Elazığ ekibi, 1. seti 25-9, 2. seti 25-3 ve 3. seti 25-11 alarak parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Elazığ Belediyesi Voleybol bu sonuçla puanını 23'e yükseltirken, Mehmet Akif Ersoy MTAL 11 puanda kaldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı