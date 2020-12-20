TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Mehmet Akif Ersoy MTAL: 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Mehmet Akif Ersoy MTAL: 0

20.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:08
TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Mehmet Akif Ersoy MTAL: 0

Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grup'un 9. Haftası'nda Elazığ Belediyesi Voleybol evinde karşılaştığı Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL'i 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grup'un 9. Haftası'nda Elazığ Belediyesi Voleybol evinde karşılaştığı Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL'i 3-0 mağlup etti.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili bir performans sergileyen Elazığ ekibi, 1. seti 25-9, 2. seti 25-3 ve 3. seti 25-11 alarak parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Elazığ Belediyesi Voleybol bu sonuçla puanını 23'e yükseltirken, Mehmet Akif Ersoy MTAL 11 puanda kaldı. - ELAZIĞ

TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Mehmet Akif Ersoy MTAL: 0
TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Mehmet Akif Ersoy MTAL: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Cansu Dere Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Mehmet Akif Ersoy MTAL: 0 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 17:09:39. #1.14#
title