TVF 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 Seyhan Yıldırım: 3

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup'un 8. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı lider Seyhan Yıldırım'a 3-0 mağlup oldu.

Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maç başa baş mücadele şeklinde başladı. Son topları daha etkili kullanan Adana ekibi ilk seti 25-22 önde kapattı. İkinci ve üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Seyhan Yıldırım 2. seti 25-19, 3. seti ise 25-17 üstünlükle geçerek salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Elazığ ekibi 5 puanda kalırken, Seyhan Yıldırım puanını 16'ya yükselterek zirvedeki yerini korudu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı