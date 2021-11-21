TVF 2. Lig: EBUAŞ Elazığ Voleybol: 3 1955 Batman Belediyespor: 2

BATMAN (İHA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 4. Haftasında Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol evinde karşılaştığı maçta 1955 Batman Belediye'yi 3-2 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 4. Haftası'nda Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol evinde 1955 Batman Belediye'yi konuk etti. Yakup Kıloıç Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan ev sahibi takım 1. seti 25-15 aldı. İkinci sette de hata yapmayan Elazığ ekibi 25-23'le durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin 3. setini 17-25, 4. setini 22-25'lik skorlarla alan Batman takımı skoru 2-2'ye getirdi. Nefesleri kesen tay-break setini 15-13 Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol kazandı ve parkeden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Namağlup unvanını korumayı başaran Elazığ ekibi, gelecek hafta deplasmanda Mardin Gençlik'le karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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