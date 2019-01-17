Tvel, Mısır'a Araştırma Reaktörü İçin Nükleer Yakıt Bileşenleri Tedarik Ediyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) kuran Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM'un yakıt şirketi TVEL, Mısır'daki ETTR-2 araştırma reaktörü için bir dizi nükleer yakıt bileşeni tedarik etti.

ROSATOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yakıt bileşenleri, araştırma reaktörleri için anahtar Rus nükleer yakıt üreticisi TVEL'in bir kuruluşu olan Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisi (NCCP PJSC) tarafından üretildi. Sevkiyatlar, 2018 yılında NCCP PJSC ile Mısır Atom Enerjisi Kurumu arasında imzalanmış olan, TVEL JSC'nin koordinasyonuyla çeşitli sözleşmeler kapsamında gerçekleştirildi. Tedarik edilen bileşenler, Inshas'ta Nükleer Araştırma Merkezinde ETRR-2 reaktörü için nükleer yakıt üretiminde kullanılacak. Arjantin tasarımlı çok amaçlı nükleer reaktör ETRR-2, parçacık fiziği, malzeme mühendisliği, nükleer tıp gibi çeşitli araştırmalar ve kararlı izotopların üretimi için kullanılıyor.

TVEL'in Ticaret ve Uluslararası İşletmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oleg Grigoriyev, "Projenin başarısı, müşterinin ve tedarikçinin proje ekipleri arasındaki verimli işbirliğinin bir sonucudur. ROSATOM'un yakıt şirketi TVEL, Mısır'ı önemli ve geleceği parlak bir pazar olarak görüyor. 2017 yılında TVEL'in El Dabaa Nükleer Santralinin nükleer yakıt tedariki sözleşmesi yürürlüğe girdi. Sözleşme, tüm faaliyet süresi boyunca toplam 4800 mw kapasiteye sahip El Dabaa santralinin dört güç ünitesinin tamamını da kapsıyor. Ayrıca, başka bir TVEL'in yan kuruluşu olan Merkezi Tasarım ve Teknoloji Enstitüsü, bir tasarım taşeronu olarak El Dabaa NGS'den harcanan nükleer yakıt için depolama tesisinin yapımında yer alıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA