TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 28 Mart Survivor'da kim elendi?

TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi heyecanı devam ediyor. Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle!

TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi heyecanı devam ediyor. Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 28 Mart Survivor'da kim elendi?

Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 28 Mart Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yemek fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.

Parkurda daha başarılı olan takım gönüllüler, market oyununda olduğu gibi ödül oyununun da sahibi oldu. Üç çeşit pizza ve kola ödülünü alan gönüllüler adaya daha çok motive olurken, kaybedilen oyun sonrası ünlüler takımında tartışma yaşandı. Batuhan ve Merve arasındaki sözlü kavga ortamı bir anda gerdi.

28 MART TV8 SURVIVOR CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!