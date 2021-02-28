TV8 Survivor canlı izle! Survivor 37. bölüm izle! Survivor kim eleme adayı? Survivor'da bu haftaki kaptanlar kim?
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TV8 Survivor canlı izle! Survivor 37. bölüm izle! Survivor kim eleme adayı? Survivor'da bu haftaki kaptanlar kim?

28.02.2021 19:32 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:35
TV8 Survivor canlı izle! Survivor 37. bölüm izle! Survivor kim eleme adayı? Survivor'da bu haftaki kaptanlar kim?

Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, geniş bir izleyici kitlesine sahip. İşte TV8 Survivor canlı izle! Survivor 37. bölüm izle! Survivor kim eleme adayı? Survivor'da bu haftaki kaptanlar kim?

37. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek TV8 Survivor canlı izle! Survivor 37. bölüm izle! Survivor kim eleme adayı? Survivor Serkay kimdir? Survivor'da bu haftaki kaptanlar kim?

SURVIVOR 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVIVOR'DA BU HAFTAKİ KAPTANLAR KİM?

Survivor'da her hafta takım kaptanları yapılan oylama ile belirleniyor. Ünlüler takımında Barış, sezon başından beri yaptığı kaptanlığı artık yapmak istemediğini belirtmişti. Son bölümde yapılan oylamada ünlüler takımında oyların çoğunu alarak kaptan seçilen isim İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak kaptan oldu.

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