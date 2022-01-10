TV8 Masterchef canlı yayın izle! Bugünkü MasterChef canlı izle! TV8 Masterchef yeni bölüm canlı izle! 10 Ocak Masterchef'te kim elenecek?

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MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 10Ocak Pazartesi (bu akşam) yeni bölümüyle saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF TV8 CANLI İZLE!

Sevilen yarışma programı MasterChef'te finale kısa bir süre kala ilk üç isim belli oluyor. İki aşamalı oyun sonrasında jüriden yüksek oy alan isim ikinci finalist olacak. Eren ilk finalist olmuştu. Hasan, Tahsin ve Sergen arasından bir yarışmacı daha adını finale yazdıracak.

''En zor mücadeleler''

Mehmet Şef, ''Son dönemde gördüğümüz en zor mücadelelerden birini yaşıyoruz. İkinci oyunda da fark açılmadı. Geldik üçüncü tura. Bu turda oynayacağımız oyun sonrası bir arkadaşımız daha Eren'in yanına gidecek.'' dedi.

MASTERCHEF'İN ÜST TURA ÇIKAN İKİ İSMİ BELLİ OLDU

Masterchef'te ilk önlüğü giyen isim Eren olmuştu. Tahsin ise ilk üçe kalan ikinci isim oldu.

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