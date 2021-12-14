TV8 MasterChef canlı izle! Masterchef'te eleme potasına kim gidecek? 14 Aralık TV8 Masterchef yeni bölüm izle!

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13 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLAR KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan güveç yapmasını istedi. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiği Burcu, MasterChef'te haftanın ilk kazananı oldu. Burcu, mavi önlüğü kazanmasının ardından Kırmızı Takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Böylece ilk hafta kaptanları Burcu ve Eren oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Kazanan Burcu mavi takım kaptanı olurken, mavi takımda yer alacak isimler;

Burcu - Kaptan

Araz

Hasan

Mert

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Burcu'nun seçtiği isim olan Eren kırmızı takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takımda yer alacak isimler ise şu şekilde.

Eren - Kaptan

Sergen

Tahsin

Dilara

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