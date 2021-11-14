TV8 MasterChef canlı izle! Masterchef'te eleme heyecanı! 14 Kasım TV8 Masterchef yeni bölüm izle! Masterchef eleme adayları kim?
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Masterchef Türkiye 14 Kasım Pazar yani bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı bireysel dokunulmazlığı elde eden Mert eleme potasına göndermek için isim söyleyemedi.
Kırmızı takımda kalan üç isimden Mert, bireysel dokunulmazlığı kazandığı için geriye Sergen ve Burcu kaldığı için bu iki yarışmacı direkt olarak potaya girdi.
Ekranların sevilen yarışmasında şefler haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Mersin'e konuk oldu. Şefler burada yarışmacıların yöresel yemekler hazırlamalarını istedi. Dokunulmazlık oyununda belirlenen menüde yarışmacılara Yüksük çorbası, Vardabit paçası, Batırık, Etli gölevez ve Mamul verildi.
Oldukça zor ve yetenek isteyen menünün hazırlanması için verilen süre sonunda konuklar yemeklerin tadına baktı. Stüdyoda şeflerin yaptığı oy sayımına göre dokunulmazlık oyununu 22-18 skorla Mavi takım kazandı. Böylece Mavi takım, haftayı 2-1 galip bitirdi.
MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan 11 malzeme ile yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi.
40 dakikalık sürenin ardından kırmızı takım yarışmacıları ortaya ilginç yemekler çıkardı. Tabakların tadına bakan şefler aldıkları kararı açıkladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliği ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert oldu.
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