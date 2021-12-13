TV8 MasterChef canlı izle! Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazanacak? 13 Aralık TV8 Masterchef yeni bölüm izle!

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MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

12 Aralık MasterChef eleme gecesinde 3 yarışmacı 2 aşamalı eleme turuna katıldı. Görkem, Eren ve Mert tezgahlarının başında ter döktü. Heyecanlı yarışın sonunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA ELEMEYE KİMLER KALDI?

Yarışmanın bu haftaki eleme adayları; Görkem, Eren ve Mert oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KAÇ PUAN ALDI?

Mert : 39

Görkem : 32

Eren : 41

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