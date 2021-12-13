TV8 MasterChef canlı izle! Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazanacak? 13 Aralık TV8 Masterchef yeni bölüm izle!
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12 Aralık MasterChef eleme gecesinde 3 yarışmacı 2 aşamalı eleme turuna katıldı. Görkem, Eren ve Mert tezgahlarının başında ter döktü. Heyecanlı yarışın sonunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Görkem oldu.
Yarışmanın bu haftaki eleme adayları; Görkem, Eren ve Mert oldu.
Mert : 39
Görkem : 32
Eren : 41
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