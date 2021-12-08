TV8 MasterChef canlı izle! Masterchef bugün yeni bölüm! 8 Aralık TV8 Masterchef yeni bölüm izle!
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MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda çay konsepti yiyeceklerin yapılmasını istedi.
Günün menüsündeki yemekler:
- Bal kabaklı mini tart
- Ekler
- Biberli ve peynirli muffin
- Krokanlı gold çikolatalı pasta
- Tuzlu kurabiye
- Sakallı sandviç
- Vişneli mekik
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te 7 Aralık akşamı çay konsepti yapıldı. Yarışmacılar çayın yanına pasta, kurabiye, sandviç, muffin yaptılar. Mavi takımla kırmızı takımın karşı karşıya kaldığı yarışmayı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım bir sonraki yarışmada dokunulmazlık için yarışacak.
Bal kabaklı mini tart : Mavi Takım
Ekler :Mavi Takım
Biberli ve peynirli muffin : Kırmızı Takım
Krokanlı gold çikolatalı pasta : Mavi Takım
Tuzlu kurabiye : Mavi Takım
Sakallı sandviç : Kırmızı Takım
Vişneli mekik: Kırmızı Takım
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