TV8 MasterChef canlı izle! Masterchef bugün yeni bölüm! Potaya kim gitti? 18 Kasım TV8 Masterchef yeni bölüm izle!
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Masterchef Türkiye 18 Kasım Perşembe yani bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam ikinci şans oyunu oynandı. Yarışmaya veda eden 10 yarışmacı yeniden ana kadroya dönmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar ilk ana kadro adayı için şıhıl mahşi yemeğini yaptı. İki yarışmacı akşamın sonunda ana kadroya dahil oluyor. İlk ana kadroya giren isim Azize oldu. İkinci yarışmacı için Mehmet Şef'in tabağı narenciyeli ördek göğsü yemeği yapıldı.
MasterChef Ana kadroya geri dönen ikinci isim Görkem oldu. Görkem kırmızı takıma dahil oldu. Görkem, ''Hikayem kötü bitmişti, yarım kalmıştı.'' dedi.
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