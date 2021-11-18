TV8 MasterChef canlı izle! Masterchef bugün yeni bölüm! Potaya kim gitti? 18 Kasım TV8 Masterchef yeni bölüm izle!

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MASTERCHEF TV8 CANLI İZLE!

MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 18 Kasım Perşembe yani bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF'E KİM GERİ DÖNDÜ?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam ikinci şans oyunu oynandı. Yarışmaya veda eden 10 yarışmacı yeniden ana kadroya dönmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar ilk ana kadro adayı için şıhıl mahşi yemeğini yaptı. İki yarışmacı akşamın sonunda ana kadroya dahil oluyor. İlk ana kadroya giren isim Azize oldu. İkinci yarışmacı için Mehmet Şef'in tabağı narenciyeli ördek göğsü yemeği yapıldı.

MasterChef Ana kadroya geri dönen ikinci isim Görkem oldu. Görkem kırmızı takıma dahil oldu. Görkem, ''Hikayem kötü bitmişti, yarım kalmıştı.'' dedi.

MASTERCHEF'TE DÜN NELER OLDU?

MasterChef yarışmasında kırmızı ve mavi takım çarşamba akşamı ikinci takım oyununa çıktı. İlk oyunu kaybeden kırmızı takım olmuştu. Haftanın ikinci takım oyununda konsept Balkan mutfağı oldu. Takımlar, ikili gruplar halinde yemeklerini yaptı. 17 KASIM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef'te ikinci takım oyunu yapıldı. Balkan mutfağı konseptinde 6 farklı ülkenin 6 yemeği yapıldı. Menü: Balkan Mutfağı İlk grup Brudet Elbasan tava Tikvenik İkinci grup Ascinica Tavçe gravçe Papanaşi Oyunun kazananı ise mavi takım oldu ve kırmızı takım ikinci kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Diyabet farkındalığına yönelik yaratıcı tabak çıkaran kırmızı takımdan dokunulmazlığı Dilara aldı. MASTERHCHEF ELEME ADAYLARI Eleme potasına giden ilk isim Azize, ikinci aday ise Pelin oldu. Üçüncü eleme adayı Tahsin, dördüncü aday ise Sergen seçildi.

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