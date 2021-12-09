TV8 MasterChef canlı izle! Eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef yeni bölüm izle! 9 Aralık TV8 Masterchef yeni bölüm izle!

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8 ARALIK MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

8 Aralık Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Eleme potasına giden isim Görkem oldu.

8 ARALIK MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Aralık Masterchef'te şefler, yarışmacılardan kendi seçtikleri başlangıç, ana yemek ve tatlı yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan şefler Kırmızı takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

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