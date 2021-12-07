TV8 MasterChef canlı izle! Eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef yeni bölüm izle! 7 Aralık TV8 Masterchef yeni bölüm izle!

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Masterchef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan dürüm yapmasını istedi. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiği Hasan, Masterchef'te ilk haftanın kazananı oldu. Hasan, mavi önlüğü kazanmasının ardından Kırmızı Takım kaptanı olarak Mert'i seçti. Böylece ilk hafta kaptanları Hasan ve Mert oldu.
Kazanan Hasan mavi takım kaptanı olurken, mavi takımda yer alacak isimler;
Hasan - Kaptan
Araz
Sergen
Tahsin
Görkem
Hasan'ın seçtiği isim olan Mertkırmızı takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takımda yer alacak isimler ise şu şekilde.
Mert - Kaptan
Eren
Burcu
Dilara
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