TV8 MasterChef canlı izle! Eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef yeni bölüm izle! 7 Aralık TV8 Masterchef yeni bölüm izle!

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MASTERCHEF KAPTANLAR KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan dürüm yapmasını istedi. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiği Hasan, Masterchef'te ilk haftanın kazananı oldu. Hasan, mavi önlüğü kazanmasının ardından Kırmızı Takım kaptanı olarak Mert'i seçti. Böylece ilk hafta kaptanları Hasan ve Mert oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Kazanan Hasan mavi takım kaptanı olurken, mavi takımda yer alacak isimler;

Hasan - Kaptan

Araz

Sergen

Tahsin

Görkem

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Hasan'ın seçtiği isim olan Mertkırmızı takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takımda yer alacak isimler ise şu şekilde.

Mert - Kaptan

Eren

Burcu

Dilara

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