TV8 MasterChef canlı izle! Potaya kim gitti? Masterchef bugün yeni bölüm! 24 Kasım TV8 Masterchef yeni bölüm izle!
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Masterchef Türkiye 23 Kasım Salı yani bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
MasterChef kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı belli oldu. Adım adım büyük finale yaklaşan heyecan dolu yarışmanın pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, şampiyonluk hayaline kavuşmayı hedefleyen yarışmacılar ilk olarak haftanın kaptanı olabilmek için zamanla yarıştı. Islak hamburgerin yapıldığı nefes kesen gecede Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik tadımları sonucunda kaptanlık oyununun kazananı Dilara seçildi. Kaptanlar düellosu ise bilgi yarışması şeklinde yapılırken, düellonun kazananı da mavi takım kaptanı Dilara oldu.
Dilara ve Görkem'in kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
- MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Sergen, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur
- KIRMIZI TAKIM: Görkem (Kaptan), Eren, Hasan, Araz, Pelin
Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi.
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