TV8 MasterChef canlı izle! Potaya kim gitti? Masterchef bugün yeni bölüm! 24 Kasım TV8 Masterchef yeni bölüm izle!

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MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 23 Kasım Salı yani bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF'TE DÜN NELER OLDU?



MasterChef kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı belli oldu. Adım adım büyük finale yaklaşan heyecan dolu yarışmanın pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, şampiyonluk hayaline kavuşmayı hedefleyen yarışmacılar ilk olarak haftanın kaptanı olabilmek için zamanla yarıştı. Islak hamburgerin yapıldığı nefes kesen gecede Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik tadımları sonucunda kaptanlık oyununun kazananı Dilara seçildi. Kaptanlar düellosu ise bilgi yarışması şeklinde yapılırken, düellonun kazananı da mavi takım kaptanı Dilara oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU

Dilara ve Görkem'in kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Sergen, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Görkem (Kaptan), Eren, Hasan, Araz, Pelin

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