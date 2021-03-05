TV8 Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm kesintisiz full izle! Kırmızı Oda 27. bölüm canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TV8 Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm kesintisiz full izle! Kırmızı Oda 27. bölüm canlı izle!

05.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:16
TV8 Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm kesintisiz full izle! Kırmızı Oda 27. bölüm canlı izle!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, her Cuma ekranlarda. TV8 Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm kesintisiz full izle! Kırmızı Oda 27. bölüm canlı izle! TV8 canlı yayın!

TV8 Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm kesintisiz full izle! Kırmızı Oda 27. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlama?

TV8 KIRMIZI ODA CANLI İZLE!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 26. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol'dan gördüğü şiddete dayanamayıp Servet'in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım'la paylaşır. Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım'ı şaşırtır.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda Cuma günleri saat 20:00'de TV8'de yayınlanıyor.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA?

"Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa 'KIRMIZI ODA'da ortaya çıkacak." sloganıyla yola çıkan dizi, TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA HANGİ KİTABIN UYARLAMASI?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi, gerçek hayatta yaşanan olayları ele alıyor. Budayıcıoğlu'nun yaşam öyküleri Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Cansu Dere Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TV8 Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm kesintisiz full izle! Kırmızı Oda 27. bölüm canlı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:27:57. #1.16#
title