TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle! Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle!
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TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle! Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

26.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:04
TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle! Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

Her Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle! Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda 26. bölüm özeti!

Kırmızı Oda Kumru! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda yeni bölüm izle! TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle! Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 25. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım'a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar'ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM ÖZETİ!

İnsanlıktan Nasibini almayan babasının ,annesinin canını almasıyla beraber Ceza evine yerleştirilmesi Sadi'nin en büyük travmasıdır.

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