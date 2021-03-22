TV8 Doya Doya Moda canlı izle! Ivana Sert Doya Doya Moda programından neden ayrıldı? Doya Doya Moda yeni jüri üyesi!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel! Doya Doya Moda Ivana Sert!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 22 Mart Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 22 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 22 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA IVANA SER NEDEN AYRILDI?

Kemal Doğulu'nun ayrılığının sonra ikinci ayrılık yaşandı. Doya Doya Moda All Star yarışmasından Ivana Sert ayrıldı.Ayrılıkla ilgili açıklama yapılmadı ancak İvana Sert'in yerine gelecek isim belli oldu. All Star'ın yeni jüri üyesi Umut Eker oldu.