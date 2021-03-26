TV8 Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda'da kim elendi? 26 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu?
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TV8 Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda'da kim elendi? 26 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu?

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TV8 Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda'da kim elendi? 26 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! 26 Mart Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 26 Mart Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? TV8 Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda'da kim elendi? 26 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 26 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 26 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 26 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

26 MART DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında kimin birinci olduğunu haberimizden takip edebilirsiniz.

25 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur:16

Rümeysa:16

Özde:16

Betül:10

Birben:8

Su:8

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
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