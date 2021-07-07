TV8 canlı izle! 7 Temmuz TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 7 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var?4 Temmuz kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30Oynat Bakalım
07:158'de SağlıkLife Style
08:30Masterchef Türkiye
13:15Doya Doya Moda
17:15Masterchef TürkiyeYarışma
20:00Masterchef Türkiye