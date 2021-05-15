TV8 canlı izle! 15 Mayıs Cumartesi TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde.15 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde.15 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
15 MAYIS CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
05:00Doğduğun Ev Kaderindir
07:00Oynat Bakalım
08:30Çook YaşaLife Style
09:45Mutfakta Türev VarLife Style
10:30Süper 1 Takım
10:45Doğduğun Ev Kaderindir
13:30Salur Kazan
15:45Kırmızı Oda
20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler