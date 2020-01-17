TV yıldızı tavuğu öldüren köpeğin sahibine 615 euro para cezası
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TV yıldızı tavuğu öldüren köpeğin sahibine 615 euro para cezası

2017 yılında ölen tavuğun 10 saat oyunculuk eğitimi almış olması ve filmlerde görülmüş olması nedeniyle köpeğin sahibine 615 euro para cezası verildi

17.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:43
TV yıldızı tavuğu öldüren köpeğin sahibine 615 euro para cezası

'da temyiz mahkemesi komşusunun tavuğunu öldüren köpeğin sahibine 615 euro tazminat ödeme cezası verdi.


Tavuğun eğitim aldığı ve televizyona çıktığı gerekçesiyle alt mahkemenin verdiği cezayı az bularak üst mahkemeye başvuran sahibinin talebi kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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