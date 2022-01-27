TV Yayın Akışı bugün! 27 Ocak Perşembe bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV perşembe dizileri

PERŞEMBE, ORDU (Haberler.com) - Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 27 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 27 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ocak Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Yargı

03:00 Bir Nefes Yeter

04:15 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:10 Senin Hayatın

18:4 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

02:45 Üç Kuruş

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.45 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mahkum

23.45 Aşk Mantık İntikam

02.15 Kanunsuz Topraklar

05.00 Kefaret

TRT1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

02:00 3'Te 3

03:00 Şefin Özel Konuğu

04:00 Seksenler

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Arapsaçı

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

00:30 Arapsaçı

02:00 Kaderimin Oyunu

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

16:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor All Star/ Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

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