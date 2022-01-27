TV Yayın Akışı bugün! 27 Ocak Perşembe bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV perşembe dizileri
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27 Ocak 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 27 Ocak Perşembe TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
PERŞEMBE, ORDU (Haberler.com) - Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 27 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 27 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ocak Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Yargı
- 03:00 Bir Nefes Yeter
- 04:15 Asi
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:4 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aziz
- 02:45 Üç Kuruş
- 16.45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20.00 Mahkum
- 23.45 Aşk Mantık İntikam
- 02.15 Kanunsuz Topraklar
- 05.00 Kefaret
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 02:00 3'Te 3
- 03:00 Şefin Özel Konuğu
- 04:00 Seksenler
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Bir Zamanlar Çukurova
- 20:00 Arapsaçı
- 22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
- 00:30 Arapsaçı
- 02:00 Kaderimin Oyunu
- 04:30 Söz
- 16:15 Yerli Sinema
- 20:00 Survivor All Star/ Yeni Bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra/ Canlı
- 03:30 8x8
- 04:45 Bilginiz Olsun