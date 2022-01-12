TV yayın akışı bugün 12 Ocak! Bu akşam hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı... TV'de hangi diziler var?
12 Ocak Çarşamba TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 12 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 12 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 12 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
12 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Logan: Wolverine
- 22:45 Sadakatsiz
ATV YAYIN AKIŞI
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Çakallarla Dans 4
- 22:00 Büyük Felaket
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
- 22:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Anemizi Saklarken
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)
- 23:30 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Kapıcılar Kralı
- 21:45 Züğürt Ağa
TV8 YAYIN AKIŞI
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye
Haberler.com - Gündem