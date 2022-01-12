TV yayın akışı bugün 12 Ocak! Bu akşam hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı... TV'de hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 12 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 12 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

12 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Logan: Wolverine

22:45 Sadakatsiz

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 4

22:00 Büyük Felaket

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

22:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Anemizi Saklarken

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)

23:30 Seneye Bu Zamanlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Züğürt Ağa

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

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