TV Yayın Akışı: 9 Şubat Çarşamba bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 9 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 9 Şubat Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA)

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

18:45 Oğlum 20:00

Oğlum 22:00

ATV YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA)

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Kuruluş Osman 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA)

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Sadakatsiz 20:00

Camdaki Kız 23:30

FOX TV YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA)

Çağla ile Yeni Bir Gün 11:00

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Kanunsuz Topraklar 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA)

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Aykut Enişte 20:00

Aykut Enişte 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA)

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Survivor All Star 2022 11:15

Survivor Panorama 13:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA)

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

112 Acil Çağrı 20:00

Rampage: Büyük Yıkım 21:30

Seneye Bu Zamanlar 23:35

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