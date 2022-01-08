TV Yayın Akışı: 8 Ocak Cumartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 8 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 8 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 8 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

8 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (8 OCAK 2022 CUMARTESİ)

Şark Bülbülü 16:30

Show Ana Haber 18:45

18:45 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 20:00

Cehennem Melekleri 2 23:15

ATV YAYIN AKIŞI (8 OCAK 2022 CUMARTESİ)

Bir Zamanlar Çukurova 15:50

ATV Ana Haber 19:00

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 20:00

Kingsman: Altın Çember 21:55

KANAL D YAYIN AKIŞI (8 OCAK 2022 CUMARTESİ)

John Carter 14:00

Yargı 16:30

Kanal D Ana Haber 19:00

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI (8 OCAK 2022 CUMARTESİ)

Yasak Elma 16:00

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00

Maske Kimsin Sen? 20:00

Elkızı 22:30

STAR TV YAYIN AKIŞI (8 OCAK 2022 CUMARTESİ)

Söz 16:45

Star Haber 18:45

Yukarıdaki Tehlike 3 20:00

Arkadaşım Hoşgeldin 22:15

TV8 YAYIN AKIŞI (8 OCAK 2022 CUMARTESİ)

Bir Yemek Olsam 09:45

Seviyorum ama Arkadaşça 10:45

O Ses Türkiye Yılbaşı 13:00

O Ses Türkiye 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (8 OCAK 2022 CUMARTESİ)

Alparslan: Büyük Selçuklu 14:00

3'te 3 17:35

Ana Haber 19:00

Gönül Dağı 20:00

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