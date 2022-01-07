TV Yayın Akışı: 7 Ocak Cuma bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 7 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 OCAK CUMA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (7 OCAK 2022 CUMA)

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

Mekanik 2: Suikast 20:00

Ödeşme Zamanı 22:00

ATV YAYIN AKIŞI (7 OCAK 2022 CUMA)

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (7 OCAK 2022 CUMA)

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

John Carter 20:00

Son Ültimatom 22:45

FOX TV YAYIN AKIŞI (7 OCAK 2022 CUMA)

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Recep İvedik 4 20:00

Aşk Mantık İntikam 22:15

STAR TV YAYIN AKIŞI (7 OCAK 2022 CUMA)

Gerçeğin Peşinde 13:00

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Kaderimin Oyunu 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI (7 OCAK 2022 CUMA)

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (7 OCAK 2022 CUMA)

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Mahrem 20:00

112 Acil Çağrı 22:30

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