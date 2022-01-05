TV Yayın Akışı: 5 Ocak Çarşamba bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!
5 Ocak 2021 Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 5 Ocak Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 5 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- Show Ana Haber 18:45
- Süt Kardeşler 20:00
- Korkusuz Korkak 22:00
- Erkek Güzeli Sefil Bilo 23:30
- ATV Ana Haber 19:00
- Süper Kupa'ya Doğru 19:45
- Beşiktaş - Antalyaspor 20:45
- Kupa Töreni 22:50
- Gizli Sayılar 23:50
- Arka Sokaklar 16:00
- Kanal D Ana Haber 19:00
- Annem 20:00
- Medusa Darbesi 22:30
- En Hamarat Benim 13:00
- Fulya ile Umudun Olsun 16:45
- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
- Mutlu Aile Tablosu 20:00
- Kanunsuz Topraklar 22:30
- Gerçeğin Peşinde 13:00
- Söz 16:00
- Star Haber 18:30
- Annemizi Saklarken 20:00
- Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30
- Masterchef Türkiye 2021 11:15
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
- Masterchef Türkiye 2021 20:00
- İddiaların Aksine 19:00
- Ana Haber 19:05
- 112 Acil Çağrı 20:00
- Mahrem 21:45
- Seneye Bu Zamanlar 23:15
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