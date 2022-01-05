TV Yayın Akışı: 5 Ocak Çarşamba bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 5 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

5 OCAK ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

Show Ana Haber 18:45

18:45 Süt Kardeşler 20:00

Korkusuz Korkak 22:00

Erkek Güzeli Sefil Bilo 23:30

ATV YAYIN AKIŞI (5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

ATV Ana Haber 19:00

Süper Kupa'ya Doğru 19:45

Beşiktaş - Antalyaspor 20:45

Kupa Töreni 22:50

Gizli Sayılar 23:50

KANAL D YAYIN AKIŞI (5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Annem 20:00

Medusa Darbesi 22:30

FOX TV YAYIN AKIŞI (5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Mutlu Aile Tablosu 20:00

Kanunsuz Topraklar 22:30

STAR TV YAYIN AKIŞI (5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

Gerçeğin Peşinde 13:00

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Annemizi Saklarken 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI (5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

İddiaların Aksine 19:00

Ana Haber 19:05

112 Acil Çağrı 20:00

Mahrem 21:45

Seneye Bu Zamanlar 23:15

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