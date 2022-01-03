TV Yayın Akışı: 3 Ocak Pazartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 3 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 3 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 3 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

3 OCAK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Ana Haber 18:45

Apex: Ölüm Adası 20:00

Apex: Ölüm Adası 21:45

Kana Kan: Hesaplaşma 23:45

ATV YAYIN AKIŞI

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 20:00

Aladdin 21:55

KANAL D YAYIN AKIŞI

Gelinim Mutfakta 13:00

Arka Sokaklar 15:45

Kanal D Ana Haber 19:00

Hızlı ve Öfkeli 7 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Osman Pazarlama 20:00

Yasak Elma 22:15

STAR TV YAYIN AKIŞI

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Kocan Kadar Konuş: Diriliş 20:00

Kocan Kadar Konuş: Diriliş 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Mahrem 20:00

San Andreas Fayı 22:00

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