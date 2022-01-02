TV yayın akışı 2 Ocak Pazar! Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ocak Pazar televizyonda hangi dizi, film var?
TV yayın akışı, vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 24 Aralık Cuma günü televizyonda neler olduğu merak edilmekte. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 24 Aralık Cuma TV yayın akışı
Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 2 Ocak yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 2 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 2 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
14 :30 İbo ile Güllüşah
16 :30 Oh Olsun
18 :45 Show Ana Haber
20 :00 Sakar Şakir
21 :45 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri
23 :45 Şekerpare
16: 35 Örümcek Adam : Evden Uzakta
19 :00 ATV Ana Haber
20 :00 Kim Milyoner Olmak İster?
23 :30 Robin Hood
14 :15 Gırgıriye'de Şenlik Var
16 :30 Bizum Hoca
18 :45 Kanal D Ana Haber
20 :00 Çember : Ölüm Meleği
22 :30 Yargı
15 :30 Mahkum
16 :00 Fulya ile Umudun Olsun
19 :00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20 :00 Maske Kimsin Sen (Yeni Bölüm)
00 :30 Mahkum
16 :00 Annemizi Saklarken
18 :45 Star Haber
20 :00 İbo Show
00 :00 Kaderimin Oyunu
16 :30 Yazgı/ EXXEN Dizi
17 :00 Arabeskin Aşık Kadınları/ EXXEN
18:00 Gibi/ EXXEN dizi
20:00 Masterchef Türkiye ( Yeni Bölüm)
17 :00 Toz Koparan İskender
19 :00 Ana Haber
20 :00 Kung Fu Panda 3
21 :45 3'te3
23 : 00 Görevimiz Tehlike 2
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