TV yayın akışı 2 Ocak Pazar! Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ocak Pazar televizyonda hangi dizi, film var? - Haberler
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TV yayın akışı 2 Ocak Pazar! Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ocak Pazar televizyonda hangi dizi, film var?

TV yayın akışı 2 Ocak Pazar! Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ocak Pazar televizyonda hangi dizi, film var?
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TV yayın akışı, vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 24 Aralık Cuma günü televizyonda neler olduğu merak edilmekte. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 24 Aralık Cuma TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 2 Ocak yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 2 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 2 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

14 :30 İbo ile Güllüşah

16 :30 Oh Olsun

18 :45 Show Ana Haber

20 :00 Sakar Şakir

21 :45 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

23 :45 Şekerpare

16: 35 Örümcek Adam : Evden Uzakta

19 :00 ATV Ana Haber

20 :00 Kim Milyoner Olmak İster?

23 :30 Robin Hood

14 :15 Gırgıriye'de Şenlik Var

16 :30 Bizum Hoca

18 :45 Kanal D Ana Haber

20 :00 Çember : Ölüm Meleği

22 :30 Yargı

15 :30 Mahkum

16 :00 Fulya ile Umudun Olsun

19 :00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20 :00 Maske Kimsin Sen (Yeni Bölüm)

00 :30 Mahkum

16 :00 Annemizi Saklarken

18 :45 Star Haber

20 :00 İbo Show

00 :00 Kaderimin Oyunu

16 :30 Yazgı/ EXXEN Dizi

17 :00 Arabeskin Aşık Kadınları/ EXXEN

18:00 Gibi/ EXXEN dizi

20:00 Masterchef Türkiye ( Yeni Bölüm)

17 :00 Toz Koparan İskender

19 :00 Ana Haber

20 :00 Kung Fu Panda 3

21 :45 3'te3

23 : 00 Görevimiz Tehlike 2

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