TV Yayın Akışı: 17 Ocak Pazartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

17 Ocak 2021 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 17 Ocak Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 17 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 17 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 17 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

17 OCAK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Gelin Evi 12:15

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

Üç Kuruş 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

Gün Ortası 13:00

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Kalp Yarası 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Çok Güzel Hareketler 2 20:00

Savaş Gemisi 23:30

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Yasak Elma 20:00

Evlilik Hakkında Her Şey 23:45

STAR TV YAYIN AKIŞI

Gerçeğin Peşinde 13:00

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Kocan Kadar Konuş: Diriliş 20:00

Kocan Kadar Konuş: Diriliş 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Survivor All Star 2022 11:15

Survivor Panorama 13:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Beni Böyle Sev 13:15

Seksenler 16:30

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Alparslan: Büyük Selçuklu 20:00

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