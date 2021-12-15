TV Yayın Akışı: 15 Aralık Çarşamba bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!
15 Aralık 2021 Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 15 Aralık Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Aralık yayın akışı Bugün hangi diziler var? 15 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 15 Aralık Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- Senin Hayatın 18:10
- Show Ana Haber 18:45
- Çöpçüler Kralı 20:00
- Atla Gel Şaban 21:45
- Cici Babam 23:45
- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00
- Esra Erol'da 16:20
- ATV Ana Haber 19:00
- Kuruluş Osman 20:00
- Gelinim Mutfakta 13:00
- Ece Üner ile Susma 15:45
- Kanal D Ana Haber 19:00
- Sadakatsiz 20:00
- Yargı 23:45
- En Hamarat Benim 13:00
- Fulya ile Umudun Olsun 16:00
- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
- Kanunsuz Topraklar 20:00
- Mahkum 23:45
- Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:45
- Gerçeğin Peşinde 13:00
- Kiralık Aşk 16:00
- Star Haber 18:30
- Annemizi Saklarken 20:00
- 8'de Sağlık 07:15
- Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30
- Masterchef Türkiye 2021 11:15
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
- Masterchef Türkiye 2021 20:00
- Seksenler 16:30
- Ana Haber 19:00
- İddiaların Aksine 19:55
- Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol 20:00
- Dünya Hali 22:50
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