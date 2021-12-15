TV Yayın Akışı: 15 Aralık Çarşamba bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Aralık yayın akışı Bugün hangi diziler var? 15 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 15 Aralık Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

15 ARALIK ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

18:45 Çöpçüler Kralı 20:00

Atla Gel Şaban 21:45

Cici Babam 23:45

ATV YAYIN AKIŞI

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

19:00 Kuruluş Osman 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI

Gelinim Mutfakta 13:00

Ece Üner ile Susma 15:45

Kanal D Ana Haber 19:00

19:00 Sadakatsiz 20:00

Yargı 23:45

FOX TV YAYIN AKIŞI

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

19:00 Kanunsuz Topraklar 20:00

Mahkum 23:45

STAR TV YAYIN AKIŞI

Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:45

Gerçeğin Peşinde 13:00

Kiralık Aşk 16:00

Star Haber 18:30

18:30 Annemizi Saklarken 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI

8'de Sağlık 07:15

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Seksenler 16:30

Ana Haber 19:00

19:00 İddiaların Aksine 19:55

Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol 20:00

Dünya Hali 22:50

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