Tv+'tan Kurban Bayramı Kampanyası

Dijital televizyon platformu TV+'tan yapılan açıklamaya göre; platformda yer alan spor, belgesel ve yabancı dizilerinin de yer aldığı toplam 160 popüler TV kanalı, tüm aboneler için bayram tatili boyunca açık olacak.

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+, Arife ve Kurban Bayramı'nın dahil olduğu 18-26 Ağustos tarihleri arasında için abonelerine özel kampanya düzenlediğini duyurdu. Buna göre; spor, belgesel ve yabancı dizilerinin de yer aldığı toplam 160 popüler TV kanalı, tüm aboneler için bayram tatili boyunca açık olacak.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; platfoma 6 yeni televizyon kanalı daha eklendi. Yeni eklenen kanallar arasında; dünyanın en önemli medya şirketlerinden birine ait Epic Drama, 7/24 dizi izlenebilecek yabancı dizi kanalı ve en büyük belgesel kanallarından olan Viasat Explore ve Animaux, yaşam, yoga ve pilates kanalı olan Myzen TV, popüler motor sporları kanalı AB Moteurs ve avcılık kanalı Chasse & Peche de bayram tatili boyunca tüm abonelerinin ekranlarında olacak. - İSTANBUL