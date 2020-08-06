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TV+'tan ağustos ayına özel yeni içerikler

Dijital televizyon platformu TV+, ağustos ayında yeni içerikleriyle seyirciyle buluşuyor.

TV+'tan ağustos ayına özel yeni içerikler
06.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:10

Dijital televizyon platformu TV+, ağustos ayında yeni içerikleriyle seyirciyle buluşuyor.

Turkcell açıklamasına göre, binlerce dizi ve film içeriğine sahip TV+, temmuz ayında dizi, film, spor, çocuk kanallarıyla ilgi gördü. TV+'taki içerikleri temmuz ayında en çok takip eden şehirlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geldi. Bu şehirleri; Adana, Antalya, Mersin, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Animasyon serisi "Otel Transilvanya 3", temmuz ayında TV+'ın en çok izlenen filmi oldu. Bir diğer animasyon film "Madagaskar 3" ise en çok izlenen ikinci film olurken; onu "Rampage: Büyük Yıkım", "Bumblebee", "Focus" ve "Spides" izledi.

Dünya çapında ilgi gören dizilerden biri olan "Top Dog" birinci sezonuyla ilk kez ağustos ayında TV+ ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Gizemli bir kaybın ardından bir araya gelen Emily ve Teddy'nin hikayesini anlatan "Top Dog"ın başrollerini, Josefin Asplund ve Alexej Manvelov paylaşıyor.

TV+'ın özel içeriklerinden olan "Wild District" ve "Sloborn" ise yeni sezonlarıyla takipçileriyle olacak. Belgesel serisi "Saklı Dünyalar"ın Şili-San Pedro de la Paz bölgesinde bulunan bir hapishane ile ilgili olan son bölümü de bekleniyor.

Salgın döneminde sinemadan mahrum kalan izleyicilere yönelik TV+, bu dönemde "Venom", "Rampage", "Ocean's 8", "Bumblebee", "Joker", "Aquaman" ve "A Star is Born" gibi yapımları sinemadan önce izleyicileriyle buluşturdu.

Öte yandan TV+, temmuz ayında Formula 1, Premier Lig ve NBA heyecanını sporseverlerle buluşturdu. Ağustos ayında da aynı şekilde dünyanın en iyi basketbol organizasyonu NBA ve Formula 1 yarışlarının heyecanı TV+'ta seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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