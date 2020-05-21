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TV+'ta Oscar'lı bayram

Turkcell'in televizyon platformu TV+, ramazan bayramı kapsamında düzenlediği kampanyada 150'den fazla kanalın yanı sıra, kataloğa yeni eklenen 10 filmlik özel seçkiyi de abonelerinin beğenisine sunacak.

TV+'ta Oscar'lı bayram
21.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:18

Turkcell'in televizyon platformu TV+, ramazan bayramı kapsamında düzenlediği kampanyada 150'den fazla kanalın yanı sıra, kataloğa yeni eklenen 10 filmlik özel seçkiyi de abonelerinin beğenisine sunacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı'nda izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 24-31 Mayıs tarihleri arasında 150'den fazla TV+ kanalı tüm kullanıcılara açık olacak.

TV+ kullanıcıları yayınları ister televizyondan isterlerse de telefon ya da tabletlerinden izleyebilecek. Ayrıca kullanıcılar kanallarındaki yayınları durdurulabilecek, canlı yayını geri alabilecek ve istedikleri programları kaydedebilecekler.

Sinema tutkunları için en iyiler arasından seçilen ve kataloğa yeni eklenen 10 filmlik bir seçki de TV+'ta yayınlanacak.

Seyirciyle bulaşacak filmler arasında, Star Wars serisinin son filmi Skywalker'ın Yükselişi, Oscar ödüllü Helen Hunt'ın başrolünde olduğu I See You (Seni Görüyorum), İspanya'da gerçek bir hikayeden uyarlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Alejandro Amenabar'ın üstlendiği While at War (Savaşın Gölgesinde) yer alacak.

Arjantin'in 2019'da 1,8 milyon izleyici ile en çok izlenen Oscar adayı filmi Heroic Losers (Kahramanca Kaybedenler) bayram döneminde TV+ kataloğuna eklenen filmler arasında.

Ayrıca Yüzüklerin Efendisi serisinin oyuncusu Elijah Wood'un başrolünü üstlendiği 2019 yapımı Come To Daddy (Gel Babacığına) ile 2004'te üç Tony Ödülü için aday gösterilen Retreat From Moscow adlı bir oyundan uyarlanan, William Nicholson'ın yönettiği Hope Gap'de (Umut Vadisi) TV+'ın bayram seçkileri arasında yer alacak.

Evde kalmaya devam edilen bu günlerde ramazan bayramı sevincine ortak olmak isteyen TV+, özel ödüllü bir yarışma hazırlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen herkes fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram üzerinden @tvplus ve @davinciturkiye hesaplarını takip edip, kurdukları sofrayı veya yaptıkları yemeği bir notla paylaşarak yetişkin & çocuk önlük - şapka seti kazanma şansını yakalayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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