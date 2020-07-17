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TV+'ta MotoGP heyecanı başlıyor

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de heyecan TV+'ta başlıyor.

TV+'ta MotoGP heyecanı başlıyor
17.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:53

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de heyecan TV+'ta başlıyor. MotoGP'nin İspanya'da gerçekleştirilecek yarışının tüm detayları canlı yayınlarla TV+'tan naklen yayınlanacak.

Türkiye'nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+, sporda en iyileri buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul edilen MotoGP'de yeni sezon TV+'ta başlıyor. Moto GP 2020 sezonunun ilk tam Grand Prix'i, 19 Temmuz'da İspanya'da koşulacak ve tüm heyecanı canlı yayınlarla TV+'ta olacak.

MotoGP'de yarış cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. İspanya'daki yarışa en önden başlayacak pilotu belirleyecek mücadele, saat 15.10'da TV+'ta yer alan S Sport'tan canlı yayınlanacak. Pazar günü gerçekleştirilecek olan İspanyaGP'si de saat 15.00'te izlenebilecek.

Formula 1'de 3. yarış heyecanı da TV+'ta

Uzun bir aradan sonra Avusturya'daki iki yarışla geri dönen Formula 1'in Macaristan yarışının da tüm detayları TV+'ta olacak. Cumartesi günü sıralama turları,Pazar günü de saat 16.10'da başlayacak yarış TV+'ta yer alan S Sport'ta olacak.

TV + Canlı yayınları

17 Temmuz Cuma

22.00 West Ham United - Watford

18 Temmuz Cumartesi

13.00 Formula 1 Macaristan GP Sıralama Turları

15.10 MotoGP İspanya Sıralama Turları

16.00 Formula 1 Macaristan GP Sıralama Turları

19.30 Norwich - West Ham United

19 Temmuz Pazar

12.00 Moto3 İspanya GP

13.20 Moto2 İspanya GP

15.00 MotoGP İspanya GP

16.00 Bournemouth - Southampton (TV+ Ekstra Kanalı 84)

16.10 Formula 1 Macaristan GP

18.00 Tottenham - Leicester City - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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