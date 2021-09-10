TV, eylüle özel içeriklerini izleyici ile buluşturuyor
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TV, eylüle özel içeriklerini izleyici ile buluşturuyor

TV, eylüle özel içeriklerini izleyici ile buluşturuyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz.

Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için eylül ayına özel zengin bir portföy hazırladık." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin dijital TV servisi Vodafone TV, ağustos ayında diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu.

Her ay 1 milyonu aşkın abone tarafından kullanılan Vodafone TV'de ağustos ayında en çok izlenen filmler arasında Jumanji: Vahşi Orman, Marslı, Yarından Sonra, İnanılmaz Örümcek Adam 2, Shazam! 6 Güç, Mutluluk Zamanı ve Prometheus yer aldı.

Ağustos'ta en çok izlenen kanallar ise TV8, Fox, Kanal D, TRT Spor ve Show TV olarak sıralandı. Vodafone TV, eylül ayında da müşterileri için birbirinden keyifli içerikler sunuyor.

Vodafone TV kullanıcıları, 2019 yapımı, Will Smith'li aksiyon-drama filmi İkizler Projesi'ni, Elton John'ın biyografisini konu alan, Oscar ödüllü müzikal Roket Adam'ı, Michael Dougherty yönetiminde efsane bilim kurgu serisinin devam filmi Godzilla: Canavarlar Kralı'nı, Tom Cruise ve Henry Cavill'in başrollerini paylaştığı, Christopher McQuarrie imzalı, serinin 6. filmi Görevimiz Tehlike: Yansımalar'ı izleyebilecek.

Verilen bilgiye göre, Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 7 milyon kez indirildi. Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1 milyonu aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için eylül ayına özel zengin bir portföy hazırladık.

En beğenilen yapımları bir araya getirdiğimiz içeriğimizle izleyicilerimizin dijital platformlarda sinema izleme keyfini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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