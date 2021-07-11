TV'den temmuza özel yeni içerikler
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TV'den temmuza özel yeni içerikler

TV'den temmuza özel yeni içerikler
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, haziran ayında diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu.

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, haziran ayında diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, her ay 1,3 milyon abone tarafından kullanılan Vodafone TV'de haziran ayında en çok izlenen filmler arasında "Blade Runner 2049" "Dünya Savaşı Z", "7. Koğuştaki Mucize", "Vatansever", "Jumanji: Yeni Seviye", "Tarzan Efsanesi" ve "Glass" yer aldı. Haziranda en çok izlenen kanallar ise TRT1, ATV, TV8, Fox ve Kanal D olarak sıralandı.

Vodafone TV, temmuz ayında da müşterileri için birbirinden keyifli içerikler sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, 2014'ün en çok satan bilim-kurgu kitaplarından "The Martian"ın Ridley Scott yönetimindeki 38 ödüllü beyaz perde uyarlaması "Marslı"yı; gerçek bir hikayeye dayanan, En İyi Film ve Özgün Senaryo dalında Oscar ödüllü bir drama olan "Spotlight"ı; En İyi Erkek Oyuncu Oscarlı Denzel Washington'ın başrolünde olduğu, aksiyon ve gerilim dolu "Adalet"i; görsel efektleriyle akademiden de tam not almış, Oscarlı yönetmen Ridley Scott yönetiminde macera ve bilim-kurgu şöleni "Prometheus"u; James Franco'lu ve 6 Oscarlı bir hayatta kalma mücadelesini anlatan "127 Saat"i ve Meryl Steep'in başrol oyunculuğu ile Oscar ve BAFTA adaylığı getirdiği, romantik dram "Julie ve Julia"yı izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için temmuz ayına özel zengin bir portföy hazırladık. En beğenilen yapımları bir araya getirdiğimiz içeriğimizle izleyicilerimizin dijital platformlarda sinema izleme keyfini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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